Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

Что бы найти сохранения гта 5 перейдите в "Мой компьютер" и нажмите на "Документы"

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Если вы проделали все шаги но так и не нашли ваши сохранения гта 5?

Включите отображение скрытых папок и файлов в вашей системе (как? гуглите ).

Надеюсь, теперь вы нашли где лежат сохранения игры Gta 5 pc, сохраняйте их, переносите, делитесь с друзьями, всем спасибо.

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