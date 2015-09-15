Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

Хотите узнать где лежат сохранения игры Gta 5 на пк?
В этой статье я расскажу где хранятся сохранения гта 5, вам необходимо знать где они находятся для установки сохранений с пройденной игрой.
Если вы хотите установить сохранения пройденной игры или просто сделать копию своих сохранений для переноса на другой компьютер, то вам необходимо знать где лежат сохренения гта 5 на компьютере.
В лицензионной и пиратской версии гта 5 сохранения находятся
по разным местам, так что читайте статью целиком, какая у вас операционная система не играет большой роли.Скачать файлы сохранений можно в данной категории. Что бы найти сохранения гта 5 перейдите в "Мой компьютер" и нажмите на "Документы"
Найдите внутри папку Rockstar Games
, откройте её.
Найдите внутри папку GTA V
, откройте ее.
Внутри найдите папку Profiles
, откройте ее.
Внутри будет папка примерным
названием 5E3D0A14,
у вас будут другие буквы и цифры
.
Откройте данную папку, внутри будут файлы, например cfg.dat и pc_settings.bin
- отвечают за ваши настройки управления, параметры графики и прочие настройки игры.Все остальные файлы отвечают за ваши сохранения гта 5 на пк, теперь вызнаете где они хранятся.
Сохраните необходимые файлы ваших сохранений гта 5, если вы переносите сохранения на другой компьютер, то файлы настроек лучше не копировать, а выставить из в самой игре, ведь мощность компьютеров может различаться.
Если вы проделали все шаги но так и не нашли ваши сохранения гта 5?
Возможно у вас установлена пиратская версия gta 5
, в ней сохранения гта 5 могут находиться в другой папке.Где находятся сохранения гта 5 на пиратке
с таблеткой от 3dm?
Есть вероятность, что сохранения пиратки гта 5 могут находиться по адресу C:\ProgramData\Socialclub\Player\271590
(могут быть другие цифры)
Как найти?
Откройте "Мой компьютер"
- далее - Диск на котором установлена Windows
. обычно это диск C.
Найдите папку ProgramData
, данная папка по умолчанию скрыта в вашей системе.Включите отображение скрытых папок и файлов в вашей системе (как? гуглите ).
Либо скопируйте ProgramData
и вставьте его в адресную строку на диске где установлена Виндовс.
После вы должны попасть внутрь папки ProgramData
, найдите папку Socialclub
Внутри пака RLD!
, откройте ее.
Внутри могут быть несколько папок
, откройте их и найдете аналогичные файлы как в инструкции сверху
, это и есть ваши сохранения гта 5 пк.
Надеюсь, теперь вы нашли где лежат сохранения игры Gta 5 pc, сохраняйте их, переносите, делитесь с друзьями, всем спасибо.