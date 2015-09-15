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      • Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Автор: south_park Раздел: Гайды gta 5 / Сохранения Gta 5 Дата 15-09-2015, 04:15
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?
      Хотите узнать где лежат сохранения игры Gta 5 на пк? В этой статье я расскажу где хранятся сохранения гта 5, вам необходимо знать где они находятся для установки сохранений с пройденной игрой.

      Если вы хотите установить сохранения пройденной игры или просто сделать копию своих сохранений для переноса на другой компьютер, то вам необходимо знать где лежат сохренения гта 5 на компьютере.

      В лицензионной и пиратской версии гта 5 сохранения находятся по разным местам, так что читайте статью целиком, какая у вас операционная система не играет большой роли.
      Скачать файлы сохранений можно в данной категории.

      Что бы найти сохранения гта 5 перейдите в "Мой компьютер" и нажмите на "Документы"
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Найдите внутри папку Rockstar Games, откройте её.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Найдите внутри папку GTA V, откройте ее.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Внутри найдите папку Profiles, откройте ее.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Внутри будет папка примерным названием 5E3D0A14, у вас будут другие буквы и цифры.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Откройте данную папку, внутри будут файлы, например cfg.dat и pc_settings.bin - отвечают за ваши настройки управления, параметры графики и прочие настройки игры.
      Все остальные файлы отвечают за ваши сохранения гта 5 на пк, теперь вызнаете где они хранятся.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Сохраните необходимые файлы ваших сохранений гта 5, если вы переносите сохранения на другой компьютер, то файлы настроек лучше не копировать, а выставить из в самой игре, ведь мощность компьютеров может различаться.

      Если вы проделали все шаги но так и не нашли ваши сохранения гта 5?

      Возможно у вас установлена пиратская версия gta 5, в ней сохранения гта 5 могут находиться в другой папке.
      Где находятся сохранения гта 5 на пиратке с таблеткой от 3dm?
      Есть вероятность, что сохранения пиратки гта 5 могут находиться по адресу C:\ProgramData\Socialclub\Player\271590 (могут быть другие цифры)
      Как найти?
      Откройте "Мой компьютер" - далее - Диск на котором установлена Windows. обычно это диск C.
      Найдите папку ProgramData, данная папка по умолчанию скрыта в вашей системе.
      Включите отображение скрытых папок и файлов в вашей системе (как? гуглите ).
      Либо скопируйте ProgramData и вставьте его в адресную строку на диске где установлена Виндовс.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      После вы должны попасть внутрь папки ProgramData, найдите папку Socialclub
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Внутри пака RLD!, откройте ее.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?

      Внутри могут быть несколько папок, откройте их и найдете аналогичные файлы как в инструкции сверху, это и есть ваши сохранения гта 5 пк.
      Где лежат сохранения gta 5 на ПК?


      Надеюсь, теперь вы нашли где лежат сохранения игры Gta 5 pc, сохраняйте их, переносите, делитесь с друзьями, всем спасибо.
      1. Андрей       Гости 27 сентября 2015 12:02

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        спс очень помогло
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        1. south_park       Администраторы 29 сентября 2015 19:19

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          всегда пожалуйста yes
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      2. R-51       Гости 29 декабря 2015 20:04

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        Спасибо все получилось!!!!
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      3. Влад       Гости 9 января 2016 16:31

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        Спасибо, в документах не была, а папка была програмДата скрыта, спасибо!
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      4. Flashka       Гости 23 января 2016 23:36

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        СПАСИБО Я НАШЕЛ ИХ !!
        Спасибо ещё раз! megayeah default3
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      5. Ник       Гости 28 января 2016 08:01

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        Спасибо большое
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      6. Борн, Харабали       Гости 18 февраля 2016 16:48

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        Спасибо большое, долго не мог найти сохранения, третий вариант помог!!
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      7. Алексей       Гости 19 февраля 2016 21:37

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        Здраствуйте. У меня проблема. В папке "GTA 5" у меня есть только папка с названием "User Music", и документ под названием "settings". Что делать, и как решить проблемму? Где тогда находятся мои селфи и сохранения? Прошу, помогите.

        P.S.: Да, я сохранялся в игре. Я даже прошёл её на 0.4%.
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        1. south_park       Администраторы 20 февраля 2016 18:50

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          я надеюсь вы целиком прочитали статью? какая версия игры? пиратка?
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      8. Егор       Гости 2 марта 2016 23:38

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        Спасибо помог второй вариант )))
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      9. Илья       Гости 2 мая 2016 06:59

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        У меня пиратка .но первый вариант сработал
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      10. HeadLess_Play       Гости 14 июня 2016 12:49

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        А если и во втором варианте нет папки RLD? То тогда где?
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      11. Влад Инфинети       Посетители 26 июня 2016 12:15

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        Спасибо если не эта тема я бы наверно долго искал как это сделать
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      12. Звание       Гости 4 июля 2016 12:40

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        Спасибо, помогло
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      13. Эрих       Гости 22 октября 2016 16:33

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        сколько искал, нигде на других сайтах небыло написано про programdata большое спасибо
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      14. Qiwiias       Гости 15 января 2017 12:12

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        Спасибо нашел свои сохранения
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      15. Дмитрий       Гости 7 мая 2017 13:23

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        Круто спасибо
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      16. xz       Гости 8 мая 2017 16:04

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        у меня нету папки profiles
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      17. Й       Гости 13 июня 2017 19:21

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        Спс все получилось, 2 вариант подошел

        СПС все получилось, подошел 2 вариант
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      18. леша       Гости 2 июля 2017 12:03

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        спасибо помогло
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      19. Егор       Гости 19 ноября 2017 16:30

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        а как их запустить на своём пк?
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      20. Илья       Гости 11 января 2018 18:32

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        Сасибо большое!
        Мне помогло.Я играл у друга со стима в GTa 5.Пришёл дломой и с помощью вышего сайта запустил стимовские сохранения на свою gta,которая не в стиме.
        Очень помогли!
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      21. Пользователь       Гости 4 февраля 2018 08:44

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        Спасибо, очень полезная статья.
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      22. Саня       Гости 9 декабря 2018 22:57

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      23. FOMA       Гости 14 апреля 2019 13:12

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        Спасибо за помощь!!!
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      24. Faya       Гости 26 июля 2019 20:17

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        Я случайно удалила сохранные игры , везде искала не находила папок которые лежать сохранные игры... можно восстановить?
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      25. Софья       Гости 19 августа 2019 14:03

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        Спасибо огромное, очень подробно и ясно разъяснили чайнику)
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      26. Viktor Zorin       Гости 21 ноября 2019 18:23

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        Спасибо а то на пиратке не смог найти
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      27. Фаиль       Гости 18 мая 2020 22:12

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        Спасибо)

        Спасибо)
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      28. Max       Гости 22 мая 2020 11:14

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        Спасибо! Всё так default3
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      29. Волк       Гости 24 июня 2020 13:02

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        не нашел у меня пиратка (
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      30. Vladfh       Гости 31 августа 2020 14:17

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        У меня пиратка сохранении тут С:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\Goldberg SocialClub Emu Saves\GTA V
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